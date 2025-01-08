В бомбері і штанях-палацо: 78-річна Шер у стильному луку потрапила до об'єктивів папараці

Шер потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Артистка мала стильний вигляд в образі total black.

На ній був бомбер зі срібними блискавками, мереживний корсет, штани-палацо з поясом зі срібною пряжкою. Лук зірка скомбінувала з чорними ботильйонами на високих платформах і підборах.

Шер / Фото: Getty Images

Шер повернулася до свого звичного кольору волосся – чорного. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж із рожевими тінями на повіках і французький манікюр. Аутфіт вона доповнила сережками-хрестиками, ланцюжками з хрестиками і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Шер в олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами з'явилася на заході у Санта-Моніці.

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