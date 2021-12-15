В червоній сукні і з бантом на декольте: Пенелопа Крус сяяла на гала-вечорі в Нью-Йорку

В червоній сукні і з бантом на декольте: Пенелопа Крус сяяла на гала-вечорі в Нью-Йорку

Іспанська акторка Пенелопа Крус вийшла на доріжку у гарному вбранні.

Вчора ввечері Пенелопа відвідала благодійний вечір у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Щороку Музей за підтримки Модного дому Chanel проводить галавечір, де вшановує когось із знаменитостей. Цього року цією людиною стала акторка та муза Модного дому – Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

На доріжку Крус вийшла в розкішній червоній сукні від Chanel з пишною спідницею, піднятою спереду, також вбрання було прикрашене великим червоним бантом, а на декольте були кристали. Пенелопа Крус взула чорні туфлі на підборах з відкритим носком, волосся заколола шпилькою і відстригла прямий чубок, що закриває її чоло. Лук зірки доповнювали сережки з діамантами, а макіяж був вечірнім зі стрілками на віках.

На доріжці Крус була зазнімкована з Рікі Мартіном. Співак був одягнений у чорний смокінг, водолазку та штани. А взутий у шкіряні туфлі-лофери.

Пенелопа Крус та Рікі Мартін / Getty Images

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