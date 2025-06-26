- Дата публікації
В червоній сукні з оголеними плечима: гарна Ніна Добрев прийшла на весілля друзів
На урочистість акторка прилетіла у компанії свого нареченого, а фото показала у Мережі.
36-річна канадська акторка болгарського походження широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», — Ніна Добрев — прилетіла до Іспанії, адже була запрошена на весілля друзів — 40-річного американського актора Майкла Тревіно та 32-річної нідерландської моделі Бреге Гейнен.
На урочистість, що відбулася в Барселоні, акторка вдягла пишну червону сукню з оголеними плечима від бренду Cult Gaia. Свій образ вона доповнила золотою сумочкою-клатчем, золотими великими сережками, каблучкою та заколкою у волоссі.
Супроводжував Ніну на святі її бойфренд — триразовий олімпійський чемпіон, американський сноубордист Шон Вайт. Спортсмен, до речі, теж нещодавно освідчився акторці і підніс обручку з діамантом у п’ять карат. Можливо, пара вже теж готується до свого весілля.
Зазначимо, Ніна Добрев народилася у Болгарії, у місті Софія, проте, коли їй було 2 роки, сім’я емігрувала до Канади, до Торонто, де акторка і виросла. 2006-го відбувся її дебют на ТБ, вона знялася в канадському підлітковому серіалі. Проте проривом у кар’єрі Ніни став серіал «Щоденники вампіра», де вона зіграла двох головних героїнь — Олену Гілберт та її зловісного двійника Кетрін Пірс. Серіал став одним із найпопулярніших молодіжних фентезі, виходив від 2009-го до 2017-го, було випущено 8 сезонів. Під час знімань між Ніно та актором Єном Сомерголдером розпочалися романтичні стосунки, які тривали декілька років.
Раніше, нагадаємо, Ніна Добрев показала свою маму і здивувала їхню схожість. Вони мають вигляд як двійники.