В чорних костюмах: Девід Бекхем з мамою Сандрою сходили на світський захід

У Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Sun's Who Cares Wins Awards 2021.

На цій церемонії вручали нагороди британським співробітникам служби екстреної допомоги.

Девід Бекхем був присутній на заході разом зі своєю мамою Сандрою. Жінка була одягнена в чорну блузу з V-подібним вирізом на декольте, чорний жакет і штани. Аутфіт Сандра доповнила замшевими туфлями на невисоких підборах і клатчем, який тримала в руках. На шиї у неї виблискувала тонка золота підвіска, волосся було бездоганно укладене, а у вухах були маленькі сережки-цвяшки. Її син Девід був у класичному чорному костюмі, білій сорочці і краватці-метелику, а взутий в ідеально начищені туфлі.

Девід Бекхем з мамою Сандрою Бекхем / Getty Images

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Також захід відвідав принц Вільям, у своїй промові під час церемонії він сказав: "Кожен день наші служби екстреної допомоги мають справу з важкими, складними ситуаціями. Коли більшість з нас, цілком природно, відвернеться і спробує врятуватися, наші аварійні служби опиняються на висоті — біжать просто назустріч небезпеці, щоб надати життєво важливу допомогу, що рятує життя".

Принц Вільям на цьому ж заході / Associated Press

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