В денімі і мереживному боді: ефектна Гайді Клум знялася для глянцю

Гайді Клум

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52-річна німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — стала головною зіркою літнього номера журналу L’Officiel Austria. На обкладинці глянцю вона з’явилася в одній лише джинсовій сорочці та червоних туфлях. Її волосся покладене у легкі та недбалі «пляжні» локони, а на обличчі — традиційний макіяж моделі з акцентом на очі.

Гайді Клум

Стилісти підібрали для Гайді й інші речі з деніму — рвані джинси, джинси із заклепками, сорочки та жакети, які вона поєднувала із простими білими майками, а також із мереживним боді.

Гайді Клум

Гайді Клум

Клум має приголомшливий вигляд. Як каже модель: «Краса — це коли ти добре почуваєшся. Я не мучу себе дієтами, просто вибираю здоровий спосіб життя». У повсякденному житті Гайді надає перевагу натуральному зовнішньому вигляду, без декоративної косметики. У догляді за шкірою обличчя робить ставку на якісне очищення та зволожуючий крем, також любить масажі для обличчя, які роблять шкіру підтягнутою.

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Гайді Клум

Гайді Клум

Гайді Клум

Головне правило моделі в харчуванні: «Я просто їм, коли голодна, і намагаюся вибирати натуральні продукти».

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум ефектно продефілювала містом у сміливому луку. Супермодель знялася у рекламі бренду Calzedonia, тому не лише позувала для знімальної команди, а й потрапила під приціл папараці.

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