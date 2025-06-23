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- Шоу-бізнес
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В денімі і мереживному боді: ефектна Гайді Клум знялася для глянцю
Модель з’явилася на обкладинці австрійського журналу.
52-річна німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — стала головною зіркою літнього номера журналу L’Officiel Austria. На обкладинці глянцю вона з’явилася в одній лише джинсовій сорочці та червоних туфлях. Її волосся покладене у легкі та недбалі «пляжні» локони, а на обличчі — традиційний макіяж моделі з акцентом на очі.
Стилісти підібрали для Гайді й інші речі з деніму — рвані джинси, джинси із заклепками, сорочки та жакети, які вона поєднувала із простими білими майками, а також із мереживним боді.
Клум має приголомшливий вигляд. Як каже модель: «Краса — це коли ти добре почуваєшся. Я не мучу себе дієтами, просто вибираю здоровий спосіб життя». У повсякденному житті Гайді надає перевагу натуральному зовнішньому вигляду, без декоративної косметики. У догляді за шкірою обличчя робить ставку на якісне очищення та зволожуючий крем, також любить масажі для обличчя, які роблять шкіру підтягнутою.
Головне правило моделі в харчуванні: «Я просто їм, коли голодна, і намагаюся вибирати натуральні продукти».
Раніше, нагадаємо, Гайді Клум ефектно продефілювала містом у сміливому луку. Супермодель знялася у рекламі бренду Calzedonia, тому не лише позувала для знімальної команди, а й потрапила під приціл папараці.