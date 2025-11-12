ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
270
1 хв

В джинсах і куртці кольору гакі: учасниця "Холостяка-11" на прем’єрі кіноадаптації культового роману Стівена Кінга

В український прокат вийшов фантастичний фільм-антиутопія «Людина, що біжить».

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Даша Ставнича

Даша Ставнича

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (River Mall) відбулася прем’єра фільму «Людина, що біжить». Це нова кіноадаптація культового роману Стівена Кінга (під псевдонімом Річард Бахман).

Події стрічки розгортаються у світі, де все життя людей контролює телебачення. Найпопулярніше шоу — «Людина, що біжить» — перетворює боротьбу за виживання на криваве видовище. Щоб вижити, головний герой Бен, якого зіграв Ґлен Пауелл, має кинути виклик самій системі.

Захід відвідала учасниця 11-го сезону шоу «Холостяк» — Даша Ставнича. Дівчина з’явилася у стильному луку. На ній була куртка кольору гакі, бежевий светр із блискавкою, чорна водолазка і сині джинси. Аутфіт Даша доповнила коричневими шкіряним взуттям на грубій підошві та чорною сумкою на золотому ланцюжку.

Даша Ставнича/Фото David Neparidze

Даша Ставнича/Фото David Neparidze

На івенті також побували телеведучий Костянтин Грубич та акторка Даша Легейда-Сова. Особливої атмосфери заходу додав DJ-сет.

Костянтин Грубич/Фото David Neparidze

Костянтин Грубич/Фото David Neparidze

Даша Легейда-Сова/Фото David Neparidze

Даша Легейда-Сова/Фото David Neparidze

DJ/Фото David Neparidze

DJ/Фото David Neparidze

Альона Солонко/Фото David Neparidze

Альона Солонко/Фото David Neparidze

Фільм «Людина, що біжить» відсьогодні в українському прокаті.

