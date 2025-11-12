- Дата публікації
В джинсах і куртці кольору гакі: учасниця "Холостяка-11" на прем’єрі кіноадаптації культового роману Стівена Кінга
В український прокат вийшов фантастичний фільм-антиутопія «Людина, що біжить».
У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (River Mall) відбулася прем’єра фільму «Людина, що біжить». Це нова кіноадаптація культового роману Стівена Кінга (під псевдонімом Річард Бахман).
Події стрічки розгортаються у світі, де все життя людей контролює телебачення. Найпопулярніше шоу — «Людина, що біжить» — перетворює боротьбу за виживання на криваве видовище. Щоб вижити, головний герой Бен, якого зіграв Ґлен Пауелл, має кинути виклик самій системі.
Захід відвідала учасниця 11-го сезону шоу «Холостяк» — Даша Ставнича. Дівчина з’явилася у стильному луку. На ній була куртка кольору гакі, бежевий светр із блискавкою, чорна водолазка і сині джинси. Аутфіт Даша доповнила коричневими шкіряним взуттям на грубій підошві та чорною сумкою на золотому ланцюжку.
На івенті також побували телеведучий Костянтин Грубич та акторка Даша Легейда-Сова. Особливої атмосфери заходу додав DJ-сет.
Фільм «Людина, що біжить» відсьогодні в українському прокаті.