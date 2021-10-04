У ефектних кроптопах: Демі Мур відвідала показ Stella Mc Cartney з дочкою

Знаменитостей знову помітили на модному шоу разом.

Демі Мур і її дочка Скаут прилетіли до Франції, щоб підкорювати модні покази на Тижні моди і відвідувати різні тусовки, організовані для селебріті. Кілька днів тому мама і дочка відвідали показ нової колекції бренду Chloe, а в понеділок засвітилися на показі колекції весна-літо Stella Mc Cartney.

Нагадували знаменитості більше сестер, ніж маму та дочку. 58-річна Демі одягла чорний комбінезон з декольте-соткою, який поєднала з коричневим бомбером, сумкою на довгій ручці і грубим взуттям.

Демі Мур і Скаут Уіліс / Getty Images

30-річна Скаут одягла на показ мод чорний кроптоп, білі штани-палацо, а на плечі накинула маскулінний оверсайз жакет.

Демі Мур і Скаут Уіліс / Getty Images

Кілька днів тому Мур також побувала на показі мод, але в Мілані. Акторка відвідала показ-колаборації двох культових брендів Versace і Fendi. Тоді вона здивувала білосніжним образом з нової колекції бренду.

Демі Мур / Getty Images

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Стильні образи Демі Мур (21 фото)

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