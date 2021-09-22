В ефектних міні і на підборах: Періс, Нікі і Кеті Гілотон з'явилися на заході в Голлівуді

В ефектних міні і на підборах: Періс, Нікі і Кеті Гілотон з'явилися на заході в Голлівуді

Світські левиці з'явилися на публіці в повному складі.

Сестри Гілтон і їхня 62-річна мама Кеті прийшли на 16-ту щорічну виставку іграшок для дитячої лікарні Лос-Анджелеса в Abbey Food & Bar. Знаменитості позували разом для фото, демонструючи свої яскраві образу.

Сестри були в коротких вбраннях, а їхня мама в сукні довжиною до коліна. Періс вибрала картату спідницю з бантом на стегні, яку поєднала з червоною блузою, замшевими чобітьми і чорним чокером. Ніки одягла картату сукню на ґудзиках і з довгими рукавами, а ось Кеті Гілтон віддала перевагу твідові сукні.

Блондинки доповнили свої луки макіяжами, високими підборами, клатчами і красивими укладаннями.

Періс, Нікі і Кеті Гілотон / Getty Images

Раніше ми публікували знімки Періс і її мами, зроблені на вулиці в Лос-Анджелесі. Світські левиці тоді ходили до кафе і вирішили попозувати фотографам.

Періс Гілтон з мамою Кеті Гілтон / Getty Images

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Стиль Періс Гілтон (26 фото)

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