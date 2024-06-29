В ефектних міні від відомих брендів: розглядаємо луки Дуа Ліпи на музичному фестивалі

Британська співачка Дуа Ліпа виступила зі своїми хітами під час музичного фестивалю у "Гластонбері" на фермі Ворті. Цей фестиваль проводиться у Великій Британії від 1970-х років.

На сцені дівчина з'явилася в кількох ефектних мінівбраннях від різних відомих брендів.

Перший образ зірки був зі шкіри. Цю мінісукню створив для неї бренд Chrome Hearst і його прикрашала шнурівка, асиметричний поділ і багато декору з металу. Сукню Дуа носила на сцені у поєднанні з колготками, чоботами Chrome Hearst та прикрасами від Tiffany & Co.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Другий лук співачки була від Loewe і теж зі шкіри. Це були дуже короткі шорти та топ, які вона носила з чоботами на шнурівці та розпущеним волоссям.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Третій образ Дуа був від Versace. Співачка вийшла на сцену в ефектному срібному вбранні з корсетом та мереживом на спідниці. Що цікаво, тканина цього вбрання була пом'ятою – це новий незвичайний тренд.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Також фестиваль відвідала акторка Флоренс П'ю, але не співала на сцені як Ліпа, а взяла участь в обговоренні другої частини фільму "Дюна", в якому виконала одну із важливих ролей.

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