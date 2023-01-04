В ефектних образах: супермодель Аліна Байкова знялася у новій фотосесії

На цих кадрах вона продемонструвала кілька оригінальних образів.

Українська супермодель Аліна Байкова знялася у новій модній фотосесії. Знімання відбувалося на вулицях Нью-Йорка та в студії, а зірка позувала у кількох стильних образах.

Автором цієї фотосесії стала Моніка Баддар — фотографиня із Нью-Йорка, який спеціалізується на моді, способі життя та портретному зніманні.

У першому луку Аліна була зображена в лаконічній класичній оверсайз сорочці ніжно-блакитного відтінку. Позувала вона у студії на білому тлі, а доповненням луку став лише насичений макіяж очей.

Також Байкова знялася у трохи зухвалому образі у стилі 90-х. На дівчині були широкі джинси, кросівки, майка та картата сорочка.

Під час знімання в місті красуня позувала у широких штанях, джемпері та довгому пальті кольору кемел.

Не обійшлося без панку. На одному з кадрів модель позувала у чорному жакеті-сукні із золотою фурнітурою та чорних босоніжках.

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