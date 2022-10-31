В ефектних образах: супермодель Сінді Кроуфорд знялася для польського Vogue

У професії вона вже 36 років.

56-річна американська супермодель та ікона стилю Сінді Кроуфорд з'явиться у листопадовому номері Vogue Polska. У виданні буде розказана історія приголомшливого успіху моделі, а також те, як вона залишається популярною стільки років.

Також традиційно героїня Vogue знялася у фотосесії.

Сінді позувала в декількох дивовижних образах чорного кольору і на білому тлі. Перший лук — сукня з довгими рукавами від Tom Ford, що доповнила капелюх Christian Siriano і босоніжки з ланцюжками.

Другий образ — сукня Alaïa з капюшоном і дуже високий розріз, який демонстрував не лише стрункі ноги моделі, але і її сідниці. Це вийшло дуже сміливо.

Третій лук моделі складався з гламурного кетсьюта Carolina Herrera, розшитого бісером і чорних туфель.

Також Кроуфорд позувала у чорній сукні з відкритою спиною, фатиновій спідниці з косухою та кропнутому жакеті з ісиметричними штанами.

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