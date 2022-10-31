В ефектних образах: супермодель Сінді Кроуфорд знялася для польського Vogue

У професії вона вже 36 років.
56-річна американська супермодель та ікона стилю Сінді Кроуфорд з'явиться у листопадовому номері Vogue Polska. У виданні буде розказана історія приголомшливого успіху моделі, а також те, як вона залишається популярною стільки років.
Також традиційно героїня Vogue знялася у фотосесії.
Сінді позувала в декількох дивовижних образах чорного кольору і на білому тлі. Перший лук — сукня з довгими рукавами від Tom Ford, що доповнила капелюх Christian Siriano і босоніжки з ланцюжками.
Другий образ — сукня Alaïa з капюшоном і дуже високий розріз, який демонстрував не лише стрункі ноги моделі, але і її сідниці. Це вийшло дуже сміливо.
Третій лук моделі складався з гламурного кетсьюта Carolina Herrera, розшитого бісером і чорних туфель.
Також Кроуфорд позувала у чорній сукні з відкритою спиною, фатиновій спідниці з косухою та кропнутому жакеті з ісиметричними штанами.
Читайте також:
- Найрозкішніша сукня Сінді Кроуфорд: історія червоного вбрання Versace з глибоким декольте та розрізом
- В елегантній сукні: супермодель 90-х Сінді Кроуфорд прийшла на захід із чоловіком
- Налякала ногами у відкритих босоніжках: у Сінді Кроуфорд проблеми з нігтями
Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram