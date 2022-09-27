В ефектних образах та туфлях зі стразами: модель Ізабелі Фонтана на фешнзаходах

Вона стала гостею двох заходів зв'язкових із показом нових колекцій весна-літо 2023 року.

39-річна бразильська супермодель Ізабелі Фонтану — шанувальниця ефектних образів, тому з'явитися на гламурній вечірці у прозорій сукні для неї не в новинку. Учора, 26 вересня, знаменитість стала гостею заходу La Vie Est Belle Celebration від Lancome, що відбувся у межах Паризького тижня моди.

Перед камерами Ізабелі позувала в бордовому вбранні, що складалося зі спідниці з розрізом і кроптопа з довгими рукавами. Оксамитовий костюм зірки доповнили оригінальні чорні туфлі зі стразами від бренду Amina Muaddi. Цей образ підкреслював розкішну фігуру знаменитості.

Ізабелі Фонтана / Фото: Getty Images

Але це не єдиний раз, коли Ізабелі була помічена у цих незвичайних туфлях. Днем раніше модель відвідала захід CNMI Sustainable Fashion Awards 2022 під час Тижня жіночої моди у Мілані.

На Фонтані була чорна напівпрозора сукня на одне плече Ermanno Scervino і ті ж туфлі зі стразами.

Ізабелі Фонтана / Фото: Getty Images

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