В ефектній червоній сукні: Ешлі Грем відвідала показ Victoria Beckham у Парижі

Модель plus size Ешлі Грем стала гостею фешнпоказу британської дизайнерки Вікторії Бекхем, який відбувся під час Паризького тижня моди 3 березня.

Ешлі одягла на показ ефектну червону сукню з довгими рукавами, доповнивши вбрання білими босоніжками на шпильках. Сукня була з колекції Victoria Beckham, як і блакитний клатч, який легко впізнати по "бекхемівській" золотій ручці.

Ешлі Грем розпустила довге волосся, розчесавши його за проділом, зробила макіяж, підкресливши свої гарні риси обличчя, світлий манікюр та французький педикюр. На пальцях у моделі виблискувало кілька золотих каблучок.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

На Тижні моди в Парижі Грем разом із чоловіком Джастіном Ервіном відвідувала показ Isabel Marant, а також публіка побачила її на шоу Balmain.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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