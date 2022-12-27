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В ефектній червоній сукні: Глоє Кардашян влаштувала сімейну фотосесію з дітьми біля ялинки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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408
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В ефектній червоній сукні: Глоє Кардашян влаштувала сімейну фотосесію з дітьми біля ялинки

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

38-річна Глоє Кардашян влаштувала фотосесію зі своїми дітьми біля святкової ялинки та вперше показала сина.

Зірка одяглася в червону атласну сукню з корсетом і пишною спідницею та високим розрізом. Поруч із Глоє була зазнімкована її 4-річна дочка Тру, а на руках вона тримала свого сина, якого в липні 2022 року народила сурогатна мати, але ім'я хлопчика досі невідоме публіці.

(гортайте фото праворуч)

"Моя дорога дівчинко ❤️ дякую @nicolasjebranworld і @laroxx за те, що зробили для нас однакові різдвяні сукні ❤️", — написала у підписі під знімками Глоє.

У такому ж луку Глоє вирушила і на різдвяну вечірку, на якій були присутні й інші члени сім'ї, більшість із них були одягнені у червоне вбрання.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
408
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