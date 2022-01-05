В ефектній червоній сукні з розрізом: Настя Каменських показала ще один святковий образ

Настя Каменських похизувалася ще одним неймовірно сексуальним святковим луком.

Артистка опублікувала знімок, який був зроблений на форі золотої стіни та розкиданих по підлозі конфеті. Настя одягнена у червону вечірню сукню з високим розрізом, яку вона доповнила червоними туфлями-човниками на підборах та масивними сріблястими сережками, а також макіяжем, манікюром у темних відтінках та укладанням з мокрим ефектом.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Раніше Настя Каменських показувала гарне фото на тлі святкової ялинки, де була зазнімкована разом із чоловіком Потапом. Артистка мала розкішний вигляд в золотистій вечірній сукні з високим розрізом та відкритими плечима. Свій новорічний образ Каменських доповнила золотими босоніжками на підборах, гарним кучерявим укладанням та макіяжем. Її чоловік Потап був у костюмі, білій сорочці та лакованих туфлях.

Настя Каменських та Потап / Instagram Насті Каменських

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