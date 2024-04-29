В ефектній чорній сукні з вирізами на грудях: акторка прийшла на особливу церемонію у Лос-Анджелесі

24-річна зірка Джої Кінг відома багатьом за фільмом "Швидкісний поїзд", де зіграла з Бредом Піттом, відвідала 49-ту церемонію вручення премії AFI Life Achievement Award, присвячену Ніколь Кідман. Захід відбувся у суботу, 27 квітня, у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

На червоній доріжці дівчина з'явилася в елегантній однотонній чорній шовковій сукні на тонких бретельках від британського бренду David Koma, яку поєднала з туфлями від Andrea Wazen та прикрасами від Shaun Leane and Milko Boyarov jewelry.

Сукня дівчини була незвичайного дизайну, оскільки у неї були опущені плечі, а також кілька прозорих вирізів на грудях, які надавали луку трохи зухвалості. Волосся акторка розпустила, а на обличчі вона мала ніжний макіяж.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Винуватиця заходу — Ніколь Кідман — також відвідала цей захід і вийшла на червону доріжку в золотій сукні з лелітками від Balenciaga. У її сукні був довгий шлейф, широкі бретельки та декольте-серце.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Кідман позувала разом із Кінг. Через довгу спідницю і високі підбори Джої кумедно пересувалася.

Читайте також: