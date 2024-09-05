В ефектній кутюрній сукні: Леді Гага сяяла на червоній доріжці перед прем'єрою "Джокера"

Леді Гага вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у дуже ефектному образі.
Артистка відвідала прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох". На доріжці Леді Гага з'явилася в компанії свого нареченого – бізнесмена Майкла Поланскі, а також колег – актора Гоакіна Фенікса та режисера фільму Тодда Філліпса.
На доріжку Гага вийшла у чорній кутюрній сукні Christian Dior з пікантним декольте та дуже об'ємною спідницею. У неї на голові був чорний капелюх незвичайного дизайну, розшитий камінням від Philip Treacy (цього ірландського капелюшника полюбляє багато королівських осіб), також вона взула туфлі на платформі і дуже високих підборах.
З прикрас образ Леді Гаги доповнювали коштовне кольє з кулоном, сережки та браслет на зап'ясті. Артистка зібрала волосся у білявий пучок, зробила виразний макіяж із бордовими губами та світлий манікюр.
А сьогодні Леді Гага позувала фотографам на фотосесії фільму у готелі Cipriani. На знімання вона приїхала у темно-синій футболці та широких штанах, одягла сонцезахисні окуляри та романтично розпустила біляві локони.
А днем раніше разом із колегами Гага позувала на фотоколі.
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