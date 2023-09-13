В ефектній мінісукні з великим камінням: 50-річна Гайді Клум на червоній доріжці талантшоу

Знаменитість підкреслила стрункі ноги вбрання.
Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум вийшла на чергову червону доріжку шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent), в якому вже багато років є однією із суддей. Зірка продемонструвала на заході розкішне та ефектне мінівбрання на тонких бретельках.
Чорна сукня Клум була з дуже глибоким декольте. Чашки на сукні були розшиті великим камінням, така ж аплікація була на подолі сукні, також його прикрашала торочка з великими кристалами.
Образ 50-річна Гайді Клум доповнила об'ємним укладанням, яскравим макіяжем та мюлями. На шиї у знаменитості була прикраса з великим каменем, а також вона зробив червоні манікюр та педикюр.
Кадрами в цьому одязі вона поділилася і в Instagram, де детальніше його показала.
Також у соцмережі вона опублікувала зворушливе фото свого сина Генрі. На знімку він ще немовля. Судячи з підпису Гайді, днями Генрі відсвяткував 18-річчя.
Читайте також:
- У мінісукні дивного дизайну: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці популярного талантшоу
- У топ-бюстьє та джинсах: Гайді Клум потрапила під приціл фотографів дорогою на роботу
- У бікіні та в солом'яному капелюсі: Гайді Клум показала нові кадри з відпустки на Капрі