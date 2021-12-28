В ефектній сукні і з прикрасою на голові: Катерина Бужинська привітала шанувальників з прийдешнім Новим роком

В ефектній сукні і з прикрасою на голові: Катерина Бужинська привітала шанувальників з прийдешнім Новим роком

Народна артистка України записала новорічне відеопривітання для українців.

Катерина Бужинська записала для читачів ТСН.ua відеопривітання з прийдешнім Новим роком.

Співачка побажала здоров'я, щастя і багатства.

"З прийдешнім Новим роком, друзі! Будьте здорові, щасливі, багаті, веселі! Хай наступний рік буде набагато кращий, ніж той, що минає!" – побажала Катерина.

Катерина Бужинська привітала читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео Бужинська з'явилася в ефектній золотистій сукні та з розкішною прикрасою на голові. Аутфіт вона доповнила вечірнім макіяжем з акцентом на очах та гарним намистом на шиї.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павло Зібров, Настя Каменських, Анна Добриднєва і гурт KADNAY.

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