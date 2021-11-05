В ефектній сукні та з дочкою: Міла Йовович відвідала гала-вечерю amfAR

Міла Йовович все частіше почала виходити у світське товариство зі своєю 14-річною дочкою Евер Андерсон.

Вчора мама і дочка відвідали гала-вечерю amfAR у Лос-Анджелесі в Pacific Design Center у Західному Голлівуді. На публіці 45-річна Міла з'явилася в червоній сукні без бретельок і з невеликим шлейфом, яка була усипана чорними серцями з паєток. Взула Міла гостроносі шкіряні туфлі на підборах, а лук свій доповнила сережками-висячками, лаконічною зачіскою та гарним макіяжем.

Міла Йовович з дочкою Евер / Getty Images

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Її 14-річна донька Евер Габо, яка вже не вперше з'являється з мамою на таких світських заходах, була одягнена у білу блузку, чорну мініспідницю з блискучим рожевим поясом на талії та взута в лаковані чорно-золоті босоніжки під які підібрала оливкові шкарпетки з білими рюшами. В руках дівчинки був білий клатч на ланцюжку. На обличчі у Евер був макіяж з насиченими рум'янами, а волосся дівчинки було розпущене. Евер мала досить серйозний вигляд, а її мама з усмішкою позувала перед камерами.

Раніше Міла та Евер були присутні на презентації Casa Del Sol Tequila у Лос-Анджелесі.

Міла Йовович з дочкою Евер / Getty Images

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