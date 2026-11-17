Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

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Американська співачка Кеті Перрі з’явилася на публіці разом зі своїм коханим, колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Пара відвідала щорічний благодійний гала-вечір Baby2Baby Gala.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

42-річна артистка привернула увагу ефектним вбранням від дизайнера Антоніо Грімальді. Вона обрала сукню-бюст’є, повністю розшиту сріблястими лелітками, яка поєднувалася з довгою спідницею з атласної тканини пудрового відтінку. Образ доповнювала накидка в тон спідниці, а також блискучі сережки.

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Кеті Перрі / © Associated Press

Не менш помітною деталлю стала нова зачіска співачки. Вона продемонструвала коротке каре з підкрученими кінчиками — це найкоротша довжина її волосся за останні два роки. Волосся було укладене м’якими хвилями з центральним проділом.

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Джастін Трюдо підтримав елегантний стиль своєї коханої. 54-річний політик обрав молочний смокінг із чорними штанами, білою сорочкою та чорним метеликом. На червоній доріжці пара позувала разом, усміхалася фотографам і не приховувала ніжності одне до одного.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо / © Associated Press

Це вже третій спільний вихід Перрі та Трюдо на червону доріжку. Вперше вони разом з’явилися на світському заході в червні 2026 року, відвідавши прем’єру концертного фільму співачки на фестивалі Tribeca.

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