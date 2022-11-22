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В ефектній сукні з одним рукавом та розрізом: Аманда Голден на червоній доріжці в Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В ефектній сукні з одним рукавом та розрізом: Аманда Голден на червоній доріжці в Лондоні

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Зазвичай, свої образи знаменитість демонструє після ранкових ефірів на радіо, але цього разу вона під прицілом фотографів на світському заході.

51-річна британська теле- та радіоведуча Аманда Годен вийшла на червону доріжку церемонії вручення нагород Variety Club Showbusiness Awards, яка відбувалася в готелі Hilton Park Lane у Лондоні.

Для заходу Аманда обрала ефектну сукню з атласу приголомшливого смарагдового відтінку. Вбрання мало корсетний верх із декольте у формі серця, а також один рукав. Також прикрашав сукню високий розріз на спідниці, який підкреслював стрункі ноги Аманди.

Доповнили лук чорні босоніжки із пряжками, прикраси з діамантами, довгий манікюр та макіяж із накладними віями. Волосся відомої радіоведучої уклали в класичну голлівудську хвилю.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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