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В ефектній сукні з пір'ям: акторка Белла Торн на кінофестивалі в Італії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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42
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В ефектній сукні з пір'ям: акторка Белла Торн на кінофестивалі в Італії

Белла Торн / Фото: Getty Images

Зазвичай образи цієї рудоволосої красуні ефектніші, тому такий елегантний образ трохи здивував.

В італійському місті Таорміна минув 69-й щорічний кінофестиваль. Серед гостей заходу з'явилася 25-річна акторка Белла Торн, відома своєю роллю в романтичному фільмі "Опівнічне сонце".

Перед камерами дівчина з'явилася в розкішній чорній однотонній сукні, яка підкреслювала її фігуру. Вбрання Белли було від бренду Jean-Louis Sabaji, головною особливістю якого був декор у вигляді пір'я з боків та на декольте.

Також сукня мала розріз ззаду і не мала бретельок. Образ акторка доповнила чорними босоніжками на ремінцях, довгим манікюром та ніжним макіяжем та укладанням.

Белла Торн / © Getty Images
Белла Торн / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
42
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