Шоу-бізнес
62
1 хв

В ефектній сукні з торочкою: супермодель Алессандра Амбросіо приголомшила гарним образом

У Саудівській Аравії відбулася галавечеря майбутньої премії «Золотий глобус», а провели її у межах міжнародного кінофестивалю The Red Sea.

Юлія Каранковська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Захід відвідало багато знаменитостей, серед який була і бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Зірка Victoria’s Secret прийшла на захід у розкішній сукні молочного відтінку від бренду. Її вбрання було вишуканим та романтичним, оскільки сукня була з квітковою вишивкою бісером, а також прикрашена на спині та подолі довгою торочкою.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Цю сукню от-кутюр із колекції весна-літо 2025-2026 Алессандра доповнила прикрасами від Van Cleef & Arpels, макіяжем та зачіскою із легкими хвилями.

Нагадаємо, що у жовтні Алессандра знову вийшла на подіум під час показу нової колеції білизни Victoria’s Secret. Модель продемонструвала кілька розкішних образів із крилами, від яких перехоплювало подих.

Алессандра Амбросіо на подіумі Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

Алессандра Амбросіо на подіумі Victoria’s Secret 2025 / © Associated Press

