В ефектній сукні з торочкою: супермодель Алессандра Амбросіо приголомшила гарним образом

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Реклама

Захід відвідало багато знаменитостей, серед який була і бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Зірка Victoria’s Secret прийшла на захід у розкішній сукні молочного відтінку від бренду. Її вбрання було вишуканим та романтичним, оскільки сукня була з квітковою вишивкою бісером, а також прикрашена на спині та подолі довгою торочкою.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Цю сукню от-кутюр із колекції весна-літо 2025-2026 Алессандра доповнила прикрасами від Van Cleef & Arpels, макіяжем та зачіскою із легкими хвилями.

Реклама

Нагадаємо, що у жовтні Алессандра знову вийшла на подіум під час показу нової колеції білизни Victoria’s Secret. Модель продемонструвала кілька розкішних образів із крилами, від яких перехоплювало подих.