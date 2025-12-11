- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
В ефектній сукні з торочкою: супермодель Алессандра Амбросіо приголомшила гарним образом
У Саудівській Аравії відбулася галавечеря майбутньої премії «Золотий глобус», а провели її у межах міжнародного кінофестивалю The Red Sea.
Захід відвідало багато знаменитостей, серед який була і бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.
Зірка Victoria’s Secret прийшла на захід у розкішній сукні молочного відтінку від бренду. Її вбрання було вишуканим та романтичним, оскільки сукня була з квітковою вишивкою бісером, а також прикрашена на спині та подолі довгою торочкою.
Цю сукню от-кутюр із колекції весна-літо 2025-2026 Алессандра доповнила прикрасами від Van Cleef & Arpels, макіяжем та зачіскою із легкими хвилями.
Нагадаємо, що у жовтні Алессандра знову вийшла на подіум під час показу нової колеції білизни Victoria’s Secret. Модель продемонструвала кілька розкішних образів із крилами, від яких перехоплювало подих.