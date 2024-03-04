В ефектній сукні з вирізом на животі: Еллі Голдінг сяяла перед камерами церемонії Brit Award

У Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Brit Awards – головного музичного призу Великої Британії. Серед гостей на заході з'явилася співачка Еллі Голдінг, яка продемонструвала перед камерами приголомшливий образ.

Еллі обрала для появи ефектну шовкову сукню ніжного відтінку крем-брюле. Вбрання було від бренду Alberta Ferretti з колекції весна-літо 2024, але для неї її змінили, оскільки на подіумі сукня була представлена короткою, а вбрання Еллі було з довгим шлейфом.

Також сукня мала асиметричне декольте і виріз на животі, з боків вбрання було призібиране, а на спідниці мало високий розріз, що відкривав ногу. Завершували аутфіт діамантові прикраси, срібні босоніжки, макіяж та нова зачіска – Еллі не лише знову стала білявкою, але ще й для цієї зачіски скористалася накладним волоссям, щоб додати довжини.

Еллі Голдінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що ще недавно співачка експериментувала зі стилем та відтінком волосся. Голдінг перефарбувала волосся на коричневий відтінок і кілька разів з'являлася так на публіці.

Еллі Голдінг з темним відтінком волосся / Фото: Associated Press

Еллі Голдінг з темним відтінком волосся / Фото: Getty Images

Еллі Голдінг з темним відтінком волосся / Фото: Getty Images

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