Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

В ефектній сукні зі складками: Сідні Свіні з'явилася в білому міні від Stella McCartney

Акторка відвідала 28-й кінофестиваль SCAD Savannah у США.

Автор публікації
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні знову приголомшила своїм образом для світського виходу, оскільки з’явилася в білій мінісукні, що підкреслювала її бездоганну фігуру. Акторка обрала вбрання від британського бренду Stella McCartney з колекції весна-літо 2026.

Це була біла мінісукня з безліччю складок і корсетом, що обтискала фігуру. Асиметричний корсетний верх з одним коротким рукавом надавав образу сучасного й водночас вишуканого вигляду. Акторка доповнила образ елегантними білими туфлями з гострим носком, які ще більше підкреслили її ноги. На стегнах сукня була об’ємнішою, що також привертало увагу.

Сідні Суїні / © Getty Images

Сідні Суїні / © Getty Images

Але все ж родзинкою лука стала нова зачіска акторки — коротке каре зі злегка закрученими кінчиками, яке ідеально гармоніювало з платиновим відтінком волосся Сідні. Стриманий макіяж і легке сяйво шкіри підкреслювали природну красу акторки і створювали так званий стриманий гламур.

Того вечора Свіні отримала премію за свою роль у біографічному фільмі «Крісті». А ось на прем’єру цієї картини вона також прийшла з новою зачіскою

Сідні Суїні / © Associated Press

Сідні Суїні / © Associated Press

Образи акторки Сідні Свіні (18 фото)

