В ефектному бікіні: топмодель Ізабель Гулар засвітила ідеальні сідниці

39-річна бразильська топмодель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже встигла показати багато красивих знімків.

На нових кадрах, опублікованих у Instagram, зірка зображена в ефектному бікіні, що складається з бюстгальтеру круглої форми з аплікацією у вигляді квітки та чорних високих плавок. Вона позує на борту басейну, вихваляючись своїми ідеальними сідницями. Фігура моделі має приголомшливий вигляд — це і не дивно, адже Ізабель приділяє велику увагу тренуванням.

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Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар в яскравому бікіні прийняла душ на пляжі. У своєму мікроблогу дівчина показала відверте відео.

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