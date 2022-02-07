В ефектному чорному купальнику: учасниця "Холостяку-11" позувала на пляжі в Дубаї

Дівчина показала нові знімки із відпочинку.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джесіка Чегі – поїхала з коханим, обличчя якого не показує, на відпочинок до ОАЕ. Звідти вона й опублікувала гарний знімок.
Джессіка позує на березі моря на заході сонця. Вона одягнена у ефектний чорний асиметричний купальник, який підкреслює її сексуальну фігуру.
Літній образ Джесікі доповнюють сонцезахисні окуляри та хустка на голові.
"Жити. Тут. Зараз. Кайф", — лаконічно підписала знімок Чегі.
Нагадаємо, Джессіка Чегі вже показувала знімки з відпочинку в ОАЕ. Дівчина позувала за столом на терасі закладу. Одягнена вона була у сукню з принтом, високою горловиною та високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стегно.
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