В ефектному чорному купальнику: учасниця "Холостяку-11" позувала на пляжі в Дубаї

В ефектному чорному купальнику: учасниця "Холостяку-11" позувала на пляжі в Дубаї

Дівчина показала нові знімки із відпочинку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джесіка Чегі – поїхала з коханим, обличчя якого не показує, на відпочинок до ОАЕ. Звідти вона й опублікувала гарний знімок.

Джессіка позує на березі моря на заході сонця. Вона одягнена у ефектний чорний асиметричний купальник, який підкреслює її сексуальну фігуру.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Літній образ Джесікі доповнюють сонцезахисні окуляри та хустка на голові.

"Жити. Тут. Зараз. Кайф", — лаконічно підписала знімок Чегі.

Нагадаємо, Джессіка Чегі вже показувала знімки з відпочинку в ОАЕ. Дівчина позувала за столом на терасі закладу. Одягнена вона була у сукню з принтом, високою горловиною та високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стегно.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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