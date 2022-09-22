В ефектному комбінезоні та за руку з бойфрендом: Лені Клум на Тижні моди

Лені Клум та її хлопець – хокеїст Аріс Рачевський – відвідали Тиждень жіночої моди в Мілані, де показували колекції сезону весна-літо 2023 року.

Гайді Клум з дочкою Лені / Фото: Getty Images

Гайді разом із дочкою відвідали шоу ABOUT YOU під час Тижня моди. Гайді одягла сукню-жакет із глибоким декольте на голе тіло та чоботи-панчохи чорного кольору, які ефектно перегукувались із жакетом, та безліч прикрас на руках.

А 18-річна Лені була у шкіряних штанях і топі без бретельок, також на ній було взуття на платформі. Її бойфренд був у чорній толстовці та жилетці, а також у широких штанах кольору гакі з накладними кишенями, а взутий у чорні черевики. Він тримав свою дівчину за руку, коли вони потрапили під приціл папараці.

Лені Клум із бойфрендом / Фото: Getty Images

Читайте також: