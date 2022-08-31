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В ефектному костюмі-трійці: Гайді Клум на зніманнях талантшоу

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В ефектному костюмі-трійці: Гайді Клум на зніманнях талантшоу

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Знімання шоу талантів America's Got Talent продовжуються. Учора папараці знову вдалося сфотографувати одну із суддів проєкту – Гайді Клум.

Зірка з'явилася на виході готелю Sheraton Pasadena у білій сукні з глибоким вирізом на декольте, рюшами на рукавах та пишним асиметричним подолом. Взута Клум була в білі босоніжки на підборах, в руках несла велику білу сумку зі шкіри, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри в білій оправі. У Клум був нюдовий манікюр, на пальці виблискувала обручка, а на іншому пальці - каблучка з великим каменем.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Пізніше Гайді з'явилася на червоній доріжці, позуючи на тлі величезного логотипу під назвою шоу.

Одягнена зірка була в білий штанний костюм-трійку та туфлі-човники в тон на підборах. Вечірній образ модель доповнила красивими сережками-висячками з камінням, ідеальним укладанням та насиченим макіяжем.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Гайді вийшла на доріжку у ефектній сукні від Dolce & Gabbana.

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