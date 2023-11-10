В ефектному купальнику та з моносережкою: Софія Вергара похизувалася пишним декольте

51-річна актриса і ведуча Софія Вергара любить підкреслювати свою фігуру одягом, віддаючи перевагу вбранню, що обтягує і підкреслює її пишні форми.

Наразі актриса перебуває на відпочинку біля океану та балує шанувальників барвистими фото. Так, на одному з останніх вона зображена у номері готелю. Софія позує на стільці перед дзеркалом. На ній чорний купальник з V-вирізом на декольті, її волосся розпущене, а у вусі – моносережка у вигляді риби.

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"Добрий ранок!" – лаконічно підписала знімки Вергара.

Нагадаємо, Софія Вергара розлучилася з чоловіком Джо Манганьєлло після семи років шлюбу. Причин розлучення пара не називає. Проте актриса не сумує і часто виходить у світ. Так, нещодавно вона у червоній сукні з вирізом на грудях стала гостею виставки Frequency, організованої братом Сальми Гайєк у Christie's у Беверлі-Гіллз.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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