В ефектному купальнику зі сміливим декольте: Катерина Бужинська похизувалася стрункою фігурою на відпочинку в Греції

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська провела свою літньою відпустку у Греції. Співачка насолоджувалася красою островів архіпелагу Північні Споради. Атмосферними знімками звідти вона поділилася в Instagram.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

На деяких світлинах Катерина позувала в ефектному чорному суцільному купальнику зі сміливим декольте і декоративними блискучими перемичками.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Купальник чудово підкреслив її струнку фігуру, тонку талію та засмаглі ноги. Пляжний образ Бужинська доповнила чорними сонцезахисними окулярами, золотим ланцюжком з хрестиком, браслетами, лаконічними сережками та шльопанцями.

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Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

На інших фото співачка продемонструвала не менш стильні літні аутфіти. Для прогулянки вона обрала сукню кольору індиго з глибоким декольте, а на узбережжі позувала у напівпрозорій зеленій пляжній накидці з пітоновим принтом.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Також артистка показала романтичні кадри з чоловіком, з яким насолоджувалася відпочинком на тлі бірюзового моря та затишних грецьких містечок.

Катерина Бужинська з чоловіком / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська з чоловіком / © Instagram Катерини Бужинської

У дописі Катерина розповіла, що за одну подорож побувала одразу на трьох островах — Скіатосі, Скопелосі та Алонісосі, які входять до архіпелагу Північні Споради.

«Три острова в одній подорожі! Північні Споради — це справжній скарб Егейського моря, архіпелаг, який вражає своєю природною красою, кришталево чистими водами та неповторною атмосферою грецьких островів. Тут кожен острів має свій характер, але разом вони створюють ідеальне місце для незабутнього відпочинку, сповненого сонця, моря та яскравих вражень. Скіатос! Скопелос! Алонісос! Якщо цікаво — розповім окремо про кожен острів!» — написала артистка.

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Катерина Бужинська з чоловіком / © Instagram Катерини Бужинської

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