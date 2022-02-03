В ефектному луці: Джей Ло приїхала на телебачення та потрапила під приціл фотографів

Де ще в Нью-Йорку можна зустріти знаменитостей, як не біля великих телекомпаній.

Дженніфер Лопес якраз і заскочили папараці дорогою на телевізійну мережу NBC в Нью-Йорку. Артистка вийшла з машини в об'ємному і строкатому пальті із золотим поясом на талії, схоже, від Dior. Взута співачка була в коричневі замшеві чоботи з гострими носами та на підборах, а в руці тримала сумку в тон.

Джей Ло мала дуже ефектний вигляд, вона пофарбувала волосся в рудіший колір і зібрала їх у високий хвіст. У співачки, як завжди, був дуже насичений макіяж на обличчі, а у вухах золоті сережки у формі пелюсток, також Джен була в сонцезахисних окулярах.

Дженіфер Лопес / Getty Images

Джей Ло завжди дуже яскраво одягається і неважливо, куди саме зірка збирається йти, чи то світський вихід, чи просто прогулянка, чи побачення з її коханим Беном Аффлеком. Навіть до спортзалу співачка приходить в одязі, що підкреслює її фігуру у найкращих ракурсів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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