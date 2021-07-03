В ефектному міні і на шпильках: супермодель Гайді Клум сходила з чоловіком на побачення

В ефектному міні і на шпильках: супермодель Гайді Клум сходила з чоловіком на побачення

Виходячи із закладу пара трималася за руки і усміхалася.

Вчора ввечері німецька супермодель Гайді Клум потрапила під приціл папараці зі своїм третім чоловіком, гітаристом гурту Tokio Hotel, Томом Кауліцом в Лос-Анджелесі. Пара вирішила сходити повечеряти до ресторану Giorgio Baldi.

Гайді вибрала для побачення шкіряну мініспідницю і блузу в принт ыз зображенням котів. Доповнили образ моделі шкіряна куртка, сумка Gucci і туфлі-човники зі зміїної шкіри.

Гайді Клум / Getty Images

Том був у чорній футболці з малюнком, штанях і незвичайних еспадрільях із леопардовим принтом.

Гайді Клум / Getty Images

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Гайді Клум у мінісукнях (7 фото)

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