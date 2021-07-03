В ефектному міні і на шпильках: супермодель Гайді Клум сходила з чоловіком на побачення

Виходячи із закладу пара трималася за руки і усміхалася.
Вчора ввечері німецька супермодель Гайді Клум потрапила під приціл папараці зі своїм третім чоловіком, гітаристом гурту Tokio Hotel, Томом Кауліцом в Лос-Анджелесі. Пара вирішила сходити повечеряти до ресторану Giorgio Baldi.
Гайді вибрала для побачення шкіряну мініспідницю і блузу в принт ыз зображенням котів. Доповнили образ моделі шкіряна куртка, сумка Gucci і туфлі-човники зі зміїної шкіри.
Том був у чорній футболці з малюнком, штанях і незвичайних еспадрільях із леопардовим принтом.
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