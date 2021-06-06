В ефектному міні і окулярах від Versace: Емілі Ратаковскі похизувалася луком

Модель вміло поєднала лаконічну сукню з трендовими аксесуарами.

Американська модель Емілі Ратаковскі, яка в березні 2021 року вперше стала мамою, не перестає шокувати своєю приголомшливою фігурою. Дівчина багато часу проводить з сином і її часто фотографують на прогулянках з ним в Нью-Йорку, але в п'ятницю вона вирішила провести вечір не вдома, тому вбралася у стильну і лаконічну сукню бежевого відтінку від бренду Bec + Bridge, яку поєднала з босоніжками на шнурівці від Aldo та її улюбленою помаранчевою сумкою від Jw Pei.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Доповнили лаконічний вечірній аутфіт моделі сонцезахисні окуляри від Versace. Образом Емілі похизувалася в Instagram Stories.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

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