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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

В ефектному міні та окулярах: французька модель Летиція Каста підкреслила ноги вбранням

Модельєр Сімон Жакмюс презентував колекцію на сезон весна-літо 2026.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Летиція Каста

Летиція Каста / © Getty Images

Французька модель Летиція Каста відвідала модний показ бренду Jacquemus у Парижі. Захід відбувся у межах Тижня моди та зібрав в одному місці безліч зірок, шанувальників та друзів бренду.

47-річна Летиція сяяла перед фотографами в ефектному міні білого кольору — сукні у вигляді куртки косухи. Воно було з глибоким декольте, довгими об’ємними рукавами та поясом на талії. Лук француженка доповнила сонцезахисними окулярами у жовтій оправі, які за кольором поєднувалися з її жовтим манікюром, а також гострими туфлями винного відтінку та сумкою.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Нещодавно Летиція також з’явилася на шоу бренду Max Mara, який презентував круїзну колекцію. Тоді вона була в зовсім іншому образі, оскільки прийшла на показ у довгій чорній сукні на одне плече, яке нагадувало вбрання грецької богині.

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Associated Press

Летиція Каста / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
401
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