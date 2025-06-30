В ефектному міні та окулярах: французька модель Летиція Каста підкреслила ноги вбранням

Летиція Каста / © Getty Images

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Французька модель Летиція Каста відвідала модний показ бренду Jacquemus у Парижі. Захід відбувся у межах Тижня моди та зібрав в одному місці безліч зірок, шанувальників та друзів бренду.

47-річна Летиція сяяла перед фотографами в ефектному міні білого кольору — сукні у вигляді куртки косухи. Воно було з глибоким декольте, довгими об’ємними рукавами та поясом на талії. Лук француженка доповнила сонцезахисними окулярами у жовтій оправі, які за кольором поєднувалися з її жовтим манікюром, а також гострими туфлями винного відтінку та сумкою.

Летиція Каста / © Getty Images

Нещодавно Летиція також з’явилася на шоу бренду Max Mara, який презентував круїзну колекцію. Тоді вона була в зовсім іншому образі, оскільки прийшла на показ у довгій чорній сукні на одне плече, яке нагадувало вбрання грецької богині.

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Летиція Каста / © Getty Images

Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста та Луї Гаррель / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Getty Images Летиція Каста / © Associated Press