В ефектному міні та в обіймах чоловіка: Гайді Клум сяяла на "Золотому глобусі"

Серед гостей була 49-річна німецька манекенниця Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц. Ця парочка вміє привернути до себе увагу і цього вечора їм теж це вдалося зробити.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

49-річна супермодель була одягнена в мінісукню з паєтками сріблястого кольору, з розрізами з боків та прозорою вставкою на спідниці, яка також була ефектно декорована фіолетовим пір'ям. Це вбрання від Germanier з колекції весна 2023. Образ зірка доповнила сріблястим клатчем, прикрасами від Lorraine Schwartz та босоніжками на шпильках у відтінку металік від Tom Ford.

Гайді також одягла сережки-кліпси, зробила укладання і дуже насичений вечірній макіяж, особливо акцентувавши увагу на очах, нафарбувавши повіки фіолетовими тінями в тон пір'ям на сукні.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Чоловік моделі Том Каулітц одягнув чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика. Позуючи на доріжці в готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз пара весь час обіймалася та продемонструвала поцілунок на публіці.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

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