В ефектному міні з розрізом і кроптопі: сексуальна Дуа Ліпа на вечірці Донателли Версаче

Британська співачка Дуа Ліпа з'явилася на вечірці Versace & Frieze в Лондоні.

Захід відбувався в ресторані Toklas і відвідало його безліч зіркових гостей, серед яких також була дочка Джуда Лоу Айріс, співачка Кайлі Міноуг і сама королева модного світу Донателла Версаче.

На заході Дуа вразила своїм ефектним і стильним образом, адже вирішила зробити комплімент дизайнерці і прийшла одягнена з ніг до голови у речі з нової колекції Versace. Зокрема на ній була фіолетова мініспідниця з пікантними розрізами на стегні і зелений кроптоп під шию. Декоративними деталями вбрання були великі англійські шпильки і у вигляді них у співачки також були з сережки у вухах

Із аксесуарів у неї також була сумка-відро, сатинові туфлі з квадратними носками і масивне золотисте кольє на шиї. Волосся стилісти зібрали співачці у високий хвіст, а на обличчі зробили насичений макіяж у фіолетових відтінках.

Дуа Ліпа / Getty Images

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Образи Дуа Ліпи (15 фото)

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