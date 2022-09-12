В ефектному образі та гарному настрої: Ешлі Грем сяяла на показі Tommy Hilfiger

Учора у Нью-Йорку відбувся показ Тommy Factory, у якому взяла участь знаменита модель plus-size.

Бренд Tommy Hilfiger показав колекцію у рамках тижня моди. На подіум вийшли зірки серед яких особливо вирізнялася Ешлі Грем.

Модель та молода мама продемонструвала коротку яскраву сукню з високим розрізом на стегні, чорні колготки з логотипами та високі ботфорти.

Вбрання, доповнене яскравими аксесуарами – зеленими рукавичками та клатчем кольору марсалу, – виглядало на моделі дуже ефектно.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Фотографам вдалося також зняти атмосферу, що панувала за лаштунками показу. Там моделі у білих бренідрованих халатах чекали своєї черги на вихід до глядачів. Ешлі, очевидно, була в чудовому настрої і із задоволенням позувала з парасолькою – одним із аксесуарів показу.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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