В ефектному образі: українська модель Аліна Байкова відвідала захід у Нью-Йорку

В ефектному образі: українська модель Аліна Байкова відвідала захід у Нью-Йорку

Образ підкреслив струнку фігуру Аліни.

Українська модель Аліна Байкова відвідала нью-йоркську прем'єру документального фільму американської співачки Мері Джей Блайдж "Моє життя". Захід выдбувався в Лінкольн-центрі 23 червня.

Аліна вибрала для вечірки повністю чорний ансамбль, в якому поєднала шорти, блейзер і елегантні туфлі зі сріблястими деталями на щиколотці. Талію моделі прикрашав чорний пояс із круглою пряжкою.

Макіяж знаменитості був з акцентом на червоні губи, а волосся вона уклала в лаконічну пряму зачіску.

Аліна Байкова / Getty Images

Нагадаємо, що раніше Аліна ділилася кадрами, на яких позувала біля океану і демонструвала своє легке вбрання для відпочинку.

Аліна Байкова / Instagram Аліни Байкової

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