В ефектному рожевому костюмі та з сивиною: яскравий вихід Шерон Стоун

Актриса мала просто чудовий вигляд.
Учора, 10 червня, Шерон Стоун з'явилася в театрі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі на гала-вечорі фонду громадської допомоги CORE, організації, яку заснував Шон Пен після землетрусу на Гаїті в 2010 році.
Шерон Стоун для виходу підібрала дуже цікавий і як завжди бездоганний образ. Вона одягла яскраво-рожевий атласний двобортний костюм із укороченими штанами та білий топ. До костюму вона одягла білі кросівки та доповнила образ сумкою Dolce&Gabbana.
Також дуже стильний вигляд мала зачіска актриси з незафарбованою, згідно з останньою модою, сивиною.
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