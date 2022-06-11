В ефектному рожевому костюмі та з сивиною: яскравий вихід Шерон Стоун

В ефектному рожевому костюмі та з сивиною: яскравий вихід Шерон Стоун

Актриса мала просто чудовий вигляд.

Учора, 10 червня, Шерон Стоун з'явилася в театрі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі на гала-вечорі фонду громадської допомоги CORE, організації, яку заснував Шон Пен після землетрусу на Гаїті в 2010 році.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Шерон Стоун для виходу підібрала дуже цікавий і як завжди бездоганний образ. Вона одягла яскраво-рожевий атласний двобортний костюм із укороченими штанами та білий топ. До костюму вона одягла білі кросівки та доповнила образ сумкою Dolce&Gabbana.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Також дуже стильний вигляд мала зачіска актриси з незафарбованою, згідно з останньою модою, сивиною.

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