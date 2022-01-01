В ефектному рожевому: Ріта Ора показала, в якому образі зустрічала Новий рік

31-річна Ріта Ора похизувалася перед фоловерами своїм красивим образом.

Новий 2022 рік артистка зустрічала в ефектному рожевому комбінезоні з оголеною спиною та кейп-накидкою. Обтислі штани чудово підкреслювали форми співачки. Свій святковий лук зірка доповнила численними золотими браслетами на зап'ястях, каблучками, світлим манікюром та насиченим макіяжем на обличчі. А також зробила стильне кучеряве укладання.

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Новий рік Ріта швидше за все зустрічала зі своїм коханим – 46-річним новозеландським актором та кінорежисером Тайкою Вайтіті. Минулого року пара часто з'являлася на публічних заходах разом та не приховувала своїх стосунків від публіки.

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