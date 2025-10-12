ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

В ефектному шкіряному луку та ботфортах-лубутенах: Гайді Клум на зніманнях у Берліні

52-річна німецька супермодель потрапила під приціл фотографів у Берліні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум з’явилася на зніманнях нового сезону шоу «Топ-модель по-німецьки» та була заскочена на Потсдамській площі.

Суперзірка була одягнена у шкіряну куртку та коротку шкіряну мініспідницю, а взута у високі шкіряні ботфорти від Christian Louboutin на підборах. Зірка розпустила довге біляве волосся, зробила виразний макіяж і в руках тримала червоний гучномовець. Також у неї був світлий манікюр та кілька каблучок на пальцях.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

У своєму блогу в Instagram Клум показала відео, а саме вид її апартаментів, де вона живе в Берліні. Вигляд з її вікна відкривається прямо на знамениті Бранденбурзькі ворота — найвідоміша пам’ятка Берліна та національний символ Німеччини.

Там же в Берліні Гайді з’явилася днями на прем’єрі грандіозного шоу «Засліплена захопленням», яке відбулося у Фрідріхштадтпаласті, де вийшла на фотокол у чорній мінісукні від бренду Jeremy Scott з дуже пікантним декольте.

