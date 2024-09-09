В ефектному топі-корсеті зі шнурівкою: Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу в Нью-Йорку

Вбрання із сатину дуже личать Сарі Джессіці Паркер, адже в них вона має по-особливому ефектний вигляд. На чергових зніманнях серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку акторка знову продемонструвала подібне вбрання.

На Паркер був костюм відтінку айворі, який складався з корсетного топа-бюстьє, прикрашеного шнурівкою з боків і декорований кристалами під грудьми, а також спідниці нижче колін у формі тюльпану. Це вбрання є вінтажним і було частиною весняної колекції Модного дому Dolce & Gabbana 2009 року.

Цей вечірній лук, який, швидше за все, героїня серіалу Керрі Бредшоу одягла на вечерю з подругами, вона носила у поєднанні з сірим оверсайз кардиганом від бренду Maison Margiela, яким зараз керує Джон Гальяно. У схожому кардигані цього року на Met Gala сяяла Кім Кардашян.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Доповнили образ Сари Джессіки зачіска, кілька прикрас, оригінальна сумка на ремінці-шнурку, а також гламурні фіолетові босоніжки на високих підборах від Aquazzura – одного з найулюбленіших брендів Меган Маркл.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Наразі закулісні кадри сигналізують про повернення екстравагантних суконь та вінтажних речей у гардероб головної героїні. Також у новому сезоні ми однозначно побачимо багато сатину, адже минулого місяця Паркер знімалася у сцені на вулиці і теж була зазнімкована у дуже схожому стилі – на ній був топ-корсет із сатинового шовку, але ось спідницю вона носила багатошарову.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також неодноразово вона з'являлася у відтінках фіолетового на зніманнях. Якось Сара Джессіка потрапила під приціл папараці у вінтажній блузі від Chanel, яку носила 24 роки тому, ще на зніманнях "Сексу і міста".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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