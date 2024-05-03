В ефектному вбранні і з моносережкою: гарна Сальма Гаєк з'явилася відразу на трьох обкладинках Vogue

57-річна акторка, режисерка та продюсерка – Сальма Гаєк – стала головною зіркою нового випуску журналу Vogue Arabia. На одній з обкладинок глянцю – загалом їх буде три – зірка з'явилася в ефектному образі: шкіряній чорній сукні з принтом у вигляді великої яскраво-червоної троянди від Alexander McQueen, з великою золотою моносережкою теж у вигляді троянди і з червоною помадою на губах.

Також Сальма приміряла й інші красиві образи: сукню, розшиту паєтками, від Balenciaga, чорну сукню з V-подібним декольте від Gucci, кутюрну сукню фасону "русалка" від Rami Kadi Maison de Couture тощо. Усі луки доповнювали розкішні ювелірні прикраси з діамантами.

У своєму фотоблогу актриса показала, як відбувалися знімання.

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк відвідала вечірку Вікторії Бекхем у Лондоні. Свято відбулося у закладі Oswald's. Актриса з'явилася на заході з чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно, але якщо він одягнув чорний смугастий костюм і білу сорочку, то Сальма вирішила бути яскравішою і вибрала сукню смарагдового відтінку.

Сальма Гаєк з чоловіком / Фото: Getty Images

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