В ефектному вбранні і золотих мюлях: красиву Кріссі Тейген сфотографували з сім'єю

В ефектному вбранні і золотих мюлях: красиву Кріссі Тейген сфотографували з сім'єю

Для звичайного походу до ресторану Кріссі вибирає стильні образи.

Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці, коли приїхала з чоловіком Джоном Леджендом і їхніми двома дітьми Луною і Майлзом пообідати до ресторану Soho House в Західному Голлівуді. 35-річна знаменитість обрала для свого виходу з сім'єю зручне і яскраве вбрання — довге кімоно і широкі штани в яскравий малюнок.

Доповнили образ моделі золотисті мюлі, маленький клатч і кілька золотих прикрас. Волосся Кріссі заплела у два колоска, а на обличчі зробила макіяж.

Кріссі Тейген / Getty Images

Приїхало сімейство на Porsche і кадри папараці зробили на парковці. Кріссі стояла біля автомобіля дістаючи дитячі рюкзаки і, мабуть, не була проти фото і кілька разів мило усміхнулася фотографам.

Кріссі Тейген / Getty Images

У Instagram вона показала кумедний ролик з дітьми і чоловіком, який вони зробили в ресторані.

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Стиль Кріссі Тейген (13 фото)

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