В ефектному вбранні і золотих мюлях: красиву Кріссі Тейген сфотографували з сім'єю

Для звичайного походу до ресторану Кріссі вибирає стильні образи.
Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці, коли приїхала з чоловіком Джоном Леджендом і їхніми двома дітьми Луною і Майлзом пообідати до ресторану Soho House в Західному Голлівуді. 35-річна знаменитість обрала для свого виходу з сім'єю зручне і яскраве вбрання — довге кімоно і широкі штани в яскравий малюнок.
Доповнили образ моделі золотисті мюлі, маленький клатч і кілька золотих прикрас. Волосся Кріссі заплела у два колоска, а на обличчі зробила макіяж.
Приїхало сімейство на Porsche і кадри папараці зробили на парковці. Кріссі стояла біля автомобіля дістаючи дитячі рюкзаки і, мабуть, не була проти фото і кілька разів мило усміхнулася фотографам.
У Instagram вона показала кумедний ролик з дітьми і чоловіком, який вони зробили в ресторані.
Читайте також: У сукні з сексуальним декольте і довгим шлейфом: яскравий аутфіт Кріссі Тейген