В еклектичній сукні-бюстьє: Сара Мішель Геллар відвідала гламурний захід в Італії

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

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48-річна зірка культового серіалу «Баффі — переможниця вампірів» позувала для фото в оригінальній сукні від бренду Antonio Marras.

Це вбрання з колекції весна-літо 2025 було еклектичним, адже складалося з тканини різних принтів, а також мало бежевий корсет, який підкреслював фігуру. Це вбрання, як і багато інших з колекції, було натхнене акторкою Анною Марією П'єранджелі відомою також під псевдонімом П'єр Анджелі, яка була родом із Сардинії.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель доповнила оригінальну сукню лаконічними чорними босоніжками на підборах та кількома прикрасами. Волосся вона просто розпустила та зробила легкий макіяж.

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Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Сара Мішель Геллар повернеться до своєї самої культової ролі. Однак цього разу новий серіал розповідатиме про іншу винищувачку, а Сара Мішель зіграє в ньому вже не головну роль, а епізодичну. З такої нагоди ми зібрали добірку архівних фото, аби згадати, що носила юна акторка в епоху, коли мода на вампірські саги лише зароджувалась — у 90-х та двохтисячних роках.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Associated Press