В екошубі та лосинах: стильний "Міс Всесвіт-2022" дорогою на інтерв'ю

Модель сфотографували у Нью-Йорку.
Переможниця міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2022", який відбувся минулого тижня в Новому Орлеані, 28-річна модель Р'Боні Габріель, потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Після свого тріумфу дівчина активно відвідує різні телепрограми, де дає інтерв'ю, розповідаючи про перемогу у конкурсі, а також про свою роботу дизайнеркою.
Для появи на публіці модель обрала чорні обтислі лосини, черевики з прозорими вставками, а також оригінальну білу сорочку від бренду Saint Sintra з довгими "хвостами", які робили образ незвичайним. Також лук вона доповнила укороченою зеленою шубою з екохутра.
А ось на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала миле відео зі своїм батьком, яке зробили в момент перемоги Р'Боні на конкурсі.
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