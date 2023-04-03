В ексклюзивній сукні, створеній із 60-річного сарі: Пріянка Чопра з'явилася в ефектному образі

Модель і акторка Пріянка Чопра вирішила переосмислити традиційне індійське сарі і з'явилася на заході в Мумбаї у сучаснішій його версії.

Зірка одягла досить відверту сукню без бретельок, яку бренд Amit Aggarwal створив для неї ексклюзивно. Сукня була створена шляхом поєднання 60-річного вінтажного парчового сарі Banarasi, зробленого з використанням срібних ниток та золотого покриття на шовку хаді, драпованого та структурованого. Нижня спідниця сукні поєднувалася з голографічним бюстьє, розшитого бісером.

Гарний образ Пріянки доповнювали прикраси від бренду Bvlgari, босоніжки з фіолетовими стразами та гарне укладання. Макіяж у зірки був яскравим із блискітками на очах. Згідно зі сторінкою бренду в Instagram, цей ансамбль створювався протягом шести місяців.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

Цю сукню Пріянка обрала для урочистого відкриття Культурного центру Ніти Мукеш Амбані в Мумбаї, названого на честь місцевого мільярдера Мукеші Амбані та його дружини-філантропині Ніти Амбані, які вклали в нього кошти. У межах заходу Чопра продемонструвала ще один образ – сукню з прозорою спідницею від бренду Elie Saab з кутюрної колекції осінь-зима 2022 року.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

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