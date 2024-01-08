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В ексклюзивній сукні та з новою зачіскою: Дженніфер Еністон на "Золотому глобусі"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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В ексклюзивній сукні та з новою зачіскою: Дженніфер Еністон на "Золотому глобусі"

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

У Беверлі-Гіллз відбулася 81 церемонія вручення премій "Золотий глобус".

На своєрідну репетицію "Оскара", а саме так називають у кулуарах "Золотий глобус", приїхало багато знаменитостей. Серед них у готелі Beverly Hilton була і Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон / © Associated Press
Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

54-річна зірка вийшла на доріжку у чорній сукні без бретельок від Dolce & Gabbana, зшитій спеціально для неї на замовлення. Дженніфер постриглася та зробила нову зачіску, а також оновила колір волосся.

Дженніфер Еністон / © Associated Press
Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

А вечірній образ доповнила лаконічним макіяжем у теплих відтінках та сережками-вісячками, також вона зробила темний манікюр і одягла обручку з великим діамантом. На іншому пальці акторка також мала прикрасу з великим діамантом, а в руках Еністон тримала чорний шкіряний клатч.

Дженніфер Еністон / © Associated Press
Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Також на "Золотому глобусі" з'явилася співачка та акторка Дженніфер Лопес. Вона сяяла на доріжці у рожевій сукні з трояндами і мала дуже ефектний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
416
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